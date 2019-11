Eduardo Valdés, ex embajador del Vaticano y futuro diputado, NA

Eduardo Valdés, ex embajador ante Vaticano, contestó al arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer quien había declarado "excomulgar al presidente que legalice el aborto", en relación a Alberto Fernández. "Es un retrógrado", afirmó.



La respuesta del ex embajador y futuro diputado llega en pleno conflicto con la Iglesia. Valdés dijo días atrás, hablando sobre el debate del aborto, que el Papa Francisco "lo iba a entender". La declaración generó críticas en el Vaticano que desmintieron al futuro diputado.



"El Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa", manifestó la Comisión Ejecutiva del Episcopado.

"Lo que dice Aguer no es lo que el Papa va a hacer. Francisco no va a estar jamás a favor del aborto, pero no va a excomulgar a nadie. Él va a ver que el mundo sigue, que avanza", contestó Valdés.

Noticias relacionadas



"Me preocupan 'los Aguer'. Hace bastante viene marcando cosas y estaría bueno que marquen distancia de estos dichos, porque después nos preocupamos cuando el fundamentalismo evangélico toma posiciones que son muy distintas al pensamiento de Francisco", cerró.