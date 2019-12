Alberto Fernández, AGENCIA NA

El presidente electo, Alberto Fernández, remarcó que "ya está todo elegido" el Gabinete y subrayó que la futura vicepresidenta, Cristina Kirchner, "no llenó de nombres propios" la estructura de colaboradores del mandatario.

El futuro mandatario también se refirió al rol de los gobernadores a la hora de definir los nombres de los ministros y, tras señalar que "hay mucha representación del Interior", aclaró que el Frente de Todos "no es una cooperativa".

"Hay todo. Ya está todo elegido. Estamos trabajando", sostuvo el futuro mandatario sobre el Gabinete.

En diálogo con FM Metro, el dirigente peronista fue consultado sobre los nombres que suenan como posibles integrantes del Gobierno y afirmó: "Algunos sí, otros no. Ponen nombres, los sacan".

En ese sentido, se refirió a la situación del senador nacional por Córdoba Carlos Caserio, quien tenía destino de ministro de Transporte, pero finalmente permanecerá en su banca.

"Fue un caso distinto: tuvo una larga charla con Cristina, que le pidió que se quede en el Senado y él eligió quedarse", explicó.

Al ser consultado sobre el rol de la vicepresidenta electa en el armado de la estructura del futuro Gobierno, Alberto Fernández manifestó: "Influyó lo mismo que influye cualquier persona de quien valoro su opinión. Cuando vean los nombres, van a ver que Cristina no llenó de nombres propios el Gabinete".

"(El líder del Frente Renovador) Sergio (Massa) también participó del Gabinete y también lo escucho. Soy consciente de que somos un frente. Lo que busco es que todos estén representados. Los que estén allí, más allá de dónde vienen, gozan de mi confianza y mi respeto intelectual", añadió.

Asimismo, el futuro jefe de Estado se refirió al escaso peso que tuvieron los gobernadores a la hora de definir el Gabinete: "Hay mucha representación del Interior. Somos un frente, pero tampoco una cooperativa. No es que todos tienen que tener un lugar".

Por otra parte, contó que dialoga con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, aunque aclaró que "no va a tener un cargo en el Gobierno".

"Lo conozco hace mucho tiempo. No es del frente, pero valoro su opinión. No va a tener un cargo en el Gabinete, pero no sé si algún día querrá sumarse al Gobierno. Para mí sería un gusto que se sume", finalizó.