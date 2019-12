Momento de la detención del delincuente

Un delincuente ingresó a una joyería del barrio de Retiro en donde se encontraba una empleada. El ladrón se llevó 10 mil pesos, joyas y abusó de la mujer llevándola al baño del local, la manoseó y se masturbó delante de ella.

Parte del repudiable hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, que terminarían ayudando a identificar al hombre, en donde se ve a la víctima y al abusador.

La mujer se ve obligada a levantarse, en el relato a los investigadores la víctima explicó que el delincuente la amenazó y pidió que se vaya al baño donde allí le exigió quitarse la remera y él se masturbó.

La mujer debió ser asistida por SAME ya que recibió un golpe antes de que el abusador se retirara y luego realizó la denuncia.

MOMENTO DEL ROBO

Tras una investigación, lograron dar con el abusador que se encontraba dentro de la Villa 31. El sujeto intentó fugarse, pero lograron dar con él. Actualmente se encuentra detenido acusado de “robo reiterado y abuso sexual simple”.

MOMENTO DE LA DETENCIÓN

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N° 38, a cargo del juez Fernando Caunedo.