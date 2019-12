El gobierno de Mauricio Macri concluye su mandato con un nivel del 40,8% de pobreza y 16 millones de personas en esa condición entre la población urbana, según datos difundidos por la Universidad Católica Argentina (UCA).



Si se incluye a la población rural, la cantidad de pobres se eleva a 18 millones y, de ese total, el 8,9% (3,6 millones) son indigentes urbanos, o más de 4 millones si se incluye al sector rural. Sobre el tema, el sociólogo y especialista en indicadores sociales, Diego Born, habló con RADIO LATINA.

"La variación que da ahora, es un poco más alto de lo que le dará el Indec pero no es un problema de mentir o no mentir porque los estudios son distintos. Hay una pobreza creciente a pesar de una diferencia de índices, la suba es más o menos la misma y está en línea con lo que sucede con salarios y pérdida adquisitiva", expresó en diálogo con Ari Paluch en "El Exprimidor".

"No se puede asegurar que se llegó al techo, no creo que lo haya tocado. El próximo gobierno tendrá que ver cómo hará para que no tenga un impacto tan grande", aseveró.

"Es esperable que se modifiquen algunas cuestiones con estos de que se habla de acuerdos de salarios. Creo que podría bajar 4 o 5 puntos con una reactivación del trabajo y poder impedir que los salarios sigan perdiendo", agregó.

Respecto a que en 2017 bajó la pobreza, dijo: "Creo que la mejor medición de la pobreza es la Ciudad de Buenos Aires y ahí marca que el nivel más bajo fue en 2015. Con el 25%, hay años que vemos que en 2017 la situación tenía algo similar a la de 2015, donde hubo año electoral y al año siguiente uva devaluación", cerró.

Desde que la UCA comenzó a relevar este indicador clave en 2010, este es el nivel más alto de pobreza de la serie, que encontró su punto más bajo en 2013, cuando se ubicó apenas por encima del 25%.



Habría que remontarse a la fenomenal crisis del 2001/2002, cuando la pobreza alcanzó al 50% de la población, para encontrar un nivel de deterioro socioeconómico más alto en la Argentina del siglo XXI.



El tradicional trabajo elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de esa casa de altos estudios arrojó que la cantidad de pobres creció 7,2 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2018 y el mismo mes de 2019.



Como la inflación siguió subiendo a partir de octubre, se estima que el año terminará con niveles de pobreza aún superiores.