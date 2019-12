Alberto Fernández, presidente electo, NA

El martes 10 de diciembre, Alberto Fernández asumirá la presidencia de la República Argentina donde se espera una gran concurrencia de gente y de varias personalidades del mundo de la política internacional.



La ceremonia de asunción tendrá su inicio por la mañana en el Congreso cuando la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti le tome juramento a la entrante Cristina Kirchner y a Alberto Fernández para luego recibir el bastón de mando de manos del presidente saliente Mauricio Macri.



¿Qué mandatarios de otros países confirmaron su presencia? los presidentes salientes y entrantes de Uruguay, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou; el de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el jefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y uno de los históricos de la revolución de la isla, Raúl Castro.



Donald Trump tampoco estará, pero enviará al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, mientras que Pedro Sánchez mandará a la flamante presidenta del Senado de España, Pilar Llop, que asumió el 3 de diciembre.



En las últimas horas la noticia fue que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no enviará representantes lo que vuelve aún más tirante la relación entre dos países que son socios en el Mercosur.



Aún no se sabe si Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, se hará presente aunque manifestó "sus deseos". Evo Morales y Lula Da Silva ya confirmaron que no podrán venir.