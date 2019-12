El polémico videojuego donde lo tiene a Jesús como personaje principal.

Fight of Gods es un juego de peleas cuyos personajes provienen de diferentes mitos y religiones alrededor del mundo. Las partes más conservadores han elevado su voz de protesta pues uno de los personajes de dicho videojuego es Jesucristo.

En Fight of Gods, ya disponible en la modalidad de Early Access en Steam, se puede elegir entre 10 diferentes dioses que lucharán por el destino de la Tierra. En el roster inicial contaremos con Buddha, Odin, Zeus, Athena, Sif, Guan Gong, Anubis, Amaterasu, Moisés y también se tiene la participación del mismísimo Jesucristo.

Este como otros juegos de acceso anticipado, puede comprarse aun cuando no esté terminado. Los desarrolladores esperan que entre 6 a 9 meses el título cuente con dos personajes adicionales y nuevos modos de juego como jugabilidad online.