Alberto y Mauricio. REUTERS

El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía de manos del saliente Mauricio Macri el bastón y la banda, atributos de mando, tras jurar como mandatario por los próximos cuatro años.

"Suerte", le deseó Macri a Fernández al darle un abrazo tras colocarle la banda presidencial en el recinto de la Cámara de Diputados.

Your browser does not support the video element.

Un abrazo sincero, pocas palabras (no hacían falta más), la emoción de ambos y la palmadita en el cachete de Alberto a Mauricio para una transición como la ley manda en plena democracia. Este 10 de diciembre de 2019, nuevamente volvió el paso de mando como Argentina necesitaba.