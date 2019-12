Alberto Fernández junto a Pepe Mujica tras su asunción

El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada el saludo oficial a los mandatarios y representantes extranjeros que arribaron al país para asistir a su ceremonia de asunción.

Uno por uno, el flamante jefe de Estado recibió a los dirigentes internacionales que estuvieron más temprano en el Congreso Nacional.

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, fue uno de los primeros en saludar al mandatario nacional.

Fernández se encuentra acompañado por el designado canciller, Felipe Solá, quien jurará por su cargo esta tarde.

En la jura, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Correa estuvo junto al destituido jefe de Estado de Paraguay Fernando Lugo, en el sector reservado a los representantes internacionales, donde también se ubicó el presidente saliente de Uruguay, Tabaré Vázuqez y el nuevo mandatario, Lacalle Pou así como también Pepe Mujica.