El flamante gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este mediodía durante su primer discurso en la Legislatura Provincial que buscará "recuperar los derechos perdidos, pero también transformar a fondo y en su estructura a la Provincia".



"Vengo a comprometerme a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir la Provincia de Buenos Aires", sostuvo el mandatario provincial en la Legislatura provincial, desde donde llamó a la "unidad de los y las bonaerenses en la diversidad".



En su discurso de asunción, el economista pidió "ponerse de acuerdo en determinadas metas que tiene que tener la Provincia".



"Vamos a recuperar los derechos perdidos, pero también para transformar a fondo y en su estructura a nuestra Provincia", añadió.



En ese marco, Kicillof pidió a los presentes "reflexionar y pensar el por qué del resultado del 27 de octubre, el significado de ese resultado, que es la expresión de la voluntad popular".

"De un lado expresa malestar, rechazo por la situación económica durísima. Pero no es sólo eso, sino también el rechazo a una política económica y a una lógica de Gobierno, que nació con muchas promesas y después se basó en el marketing político. La sociedad no quiere persecuciones, ni un Estado acusador", subrayó el gobernador, quien aclaró que realizaba estas declaraciones "sin ánimos de ofender ni chicanear" a Juntos por el Cambio.

Kicillof, anticipó que "en los próximos días" publicará un informe que servirá como una suerte de "radiografía del estado actual de la Provincia".



Tras aclarar que en su discurso de asunción no iba a dar detalles sobre la situación del principal distrito del país, el mandatario provincial remarcó que "en los próximos días se va a publicar un informe, una radiografía del estado actual de la provincia de Buenos Aires".



En ese sentido, advirtió que el Gobierno de María Eugenia Vidal "no protegió" a la población y a los sectores productivos ante el "fracaso" del modelo económico nacional.

Advirtió este mediodía que los recursos financieros que le deja su antecesora, María Eugenia Vidal, "no alcanzan para cumplir con lo básico de los próximos 30 días".



"El monto no es suficiente. Hay, de manera inmediata, una dificultad vinculada a la cuestión financiera de la Provincia", planteó el mandatario provincial en la Legislatura.



En su discurso de asunción, el economista señaló que en el final de la gestión de Cambiemos "se frenó el pago a proveedores", por lo que tendrá que hacer frente a una gran cantidad de reclamos.



Además fue crítico con el plan económico aplicado por el anterior gobierno nacional y lo calificó como "viejo modelo de valorización financiera y endeudamiento".



"Nos encontramos con una economía en un default virtual y con eso la vuelta del Fondo Monetario Internacional en su carácter de prestamista y también de autoproclamado auditor de la economía", se quejó el mandatario provincial.



Y agregó: "Lo que pasó es que se aplicó un viejo modelo de valorización financiera, de endeudamiento y fuga de capitales".

En su discurso de asunción, el gobernador consideró que "se lo mire como se lo mire es un mal plan económico, y lo que es todavía peor, se agrava ante la coyuntura internacional".

"Es un mal plan pero además tuvo fallas graves en su aplicación y estuvo jalonado por negocios privados", añadió.



A su vez, Kicillof se quejó que durante la gestión de María Eugenia Vidal hubo "una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda" pública y pidió el "apoyo y la comprensión" de toda la población para afrontar el futuro.



Tras advertir que la deuda creció "un 20 por ciento" en los últimos cuatro años, el economista señaló que la Provincia tiene que afrontar pagos por 8.800 millones de dólares en los próximos cuatro años.



"¿Cómo se puede decir que no pasó nada con la deuda? Fue una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda. La Provincia terminó subordinada a ese plan financiero", planteó.

Y añadió: "¿Qué lógica tiene que la Provincia con su banco sea el principal tenedor de Leliq de la Nación?".

Ante ese panorama, Kicillof pidió el "apoyo y compresión de todos y todas los y las bonaerenses".



Subrayó que "la mejor política para terminar con la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad es dar trabajo" y pidió "embarrarse" para "proteger al tejido productivo".

"En cuatro años cerraron 3.300 PyMEs industriales y 9.500 comercios. No son números, son personas, es gente de carne y hueso", sostuvo el mandatario provincial en la Legislatura.

En su discurso de asunción, el economista remarcó que "la mejor política para terminar con la pobreza, el hambre y la vulnerabilidad es dar trabajo".

"Hay que embarrarse, estar, acompañar, contener, ayudar y proteger al tejido productivo", subrayó Kicillof, quien rindió "homenaje a los empresarios PyMEs que sobrevivieron pese a la dificultad, con creatividad, hermanados con los que trabajan con ellos".