Axel Kicillof junto a su mujer Soledad Quereilhac y sus hijos

El gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, asumió en La Plata y tras su contundente discurso en la Legislatura provincial, conmovió a todos con su encuentro con su esposa.

El gobernador vio a su esposa, Soledad Quereilhac, y le dio un emotivo beso que conmovió a todos.

Tras el beso, Soledad le dijo "espectacular" en relación al discurso dado en la Legislatura. También recibió el saludo de sus hijos, León y Andrés.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y destacaron el momento de ternura tras su asunción.