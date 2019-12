Alberto Fernández tomando examen en la UBA

Valentina Motta, alumna de Alberto Fernández en la Facultad de Derecho, habló con Radio Latina (FM 101.1) en el programa #RL18.

“Aprobé, me saqué un 7. El día fue muy raro, estaba lleno de seguridad el aula, había periodistas y mucha gente. Yo había promocionado la materia, solo fui a que me firme la libreta”, inició Valentina.

“Alberto supo separar la política de las clases. Daba la materia, respondía preguntas y dejaba que la gente pudiera escuchar las clases, obviamente con respeto, pero la verdad es que fue un gran profesor”, comentó.

“En un sitio de alumnos, la cátedra de Alberto Fernández era recomendada y a mí me servía el horario, por eso me anoté con él. Es un profesor exigente. No te va a regalar nada pero es buen profesor, explica muy bien y es muy didáctico para explicarlo, siempre desde el llano”, comentó.

“Siempre estaba muy predispuesto para sacarse fotos. En los pasillos también, y como decía, también dejaba que otros entraran a escuchar la materia y no tenía problemas”, dijo.