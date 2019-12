Una mujer fue asaltada por dos delincuentes que la interceptaron cuando salía con su auto de su casa de la localidad bonaerense de Isidro Casanova y, tras un forcejeo, la arrojaron al piso y la atropellaron con el vehículo, que más tarde fue encontrado abandonado en la zona, informaron hoy fuentes policiales. IMÁGENES SENSIBLES.



El hecho ocurrió el martes último, cerca de las 22.30, cuando la mujer abordó el auto enfrente de su casa situada en La Haya y Asia, de la mencionada localidad en el partido de La Matanza, y se le acercaron dos delincuentes con fines de robo.

En medio de un forcejeo, los asaltantes tiraron a la mujer al suelo y la embistieron con el auto para escapar.

La mujer fue luego auxiliada por los vecinos que alertaron a la policía y llamaron a una ambulancia para que la trasladara al hospital.

Esta mañana, la mujer, llamada Ofelia, contó que los delincuentes la sorprendieron cuando estaba sacando el auto.

"Hija de mil putas entreganos el auto. Yo tocaba la bocina para alertar a los vecinos y fue ahí que los ladrones se desesperaron y me sacaron del auto. Pensé que me mataban y me chocaron con la parte trasera", recordó la mujer, que está fuera de peligro.

"Me voy a comprar un arma de fuego, voy a ir a practicar tiro y cuando vea personas encapuchadas que me vienen a robar les voy a disparar. Después que nadie me venga a decir que soy una asesina", agregó enfurecida.



Ofelia contó que los ladrones le robaron una cartera y su teléfono celular, mientras que el auto fue abandonado a unas cuadras de su casa. "Fue el peor momento de mi vida, aún no me convenzo de que estoy viva", explicó.

La investigación del hecho se encuentra a cargo de la fiscalía 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Sergio Antín.