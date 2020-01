Dr. Claudio Santa María (MN96332), Canal 26

El 2019 dejó una marca histórica de donantes y trasplantes de órganos en Argentina con un total de 883 procesos de donación, que permitieron que 1.945 pacientes en lista de espera accedan a una intervención.

De esta forma, el país alcanzó una tasa de 19,6 donantes por millón de habitantes, la más alta de su historia, informó el Incucai.

Además, informó que el total de procesos de donación de órganos "creció un 26% con respecto al año anterior, pasando de 701 en 2018 a 883 en 2019".

En ese marco, el doctor Claudio Santa María (MN96332), explicó en Canal 26 a que se debe el fenómeno, la relevancia de la Ley Justina en este número y como siempre, destacó la importancia de donar órganos. Mirá el video completo de la nota a continuación.