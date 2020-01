Licenciada Liliana Velizán sobre violencia de género y femicidios, CANAL 26

La licenciada Liliana Velizán habló con Sebastián Dumont en Canal 26 para explicar la psiquis de una femicida, luego de un nuevo episodio de violencia de género que terminó con la vida de una mujer en Ituzaingó.

“Estos sujetos están muy enfermos. No cualquier hombre que es dejado mata a su ex mujer. Estos hombres piensan que la mujer es un objeto de posesión. 'Si no sos mía, no sos de nadie', parece una frase con relación a un objeto pero es así. Allí aparecen los celos, que están emparentados con la obsesión. Primero la mujer no puede relacionarse con amigas, gimnasio u otras actividades y, en el peor de los casos termina con casos como los que hemos visto”, inició.

Your browser does not support the video element.

“El femicida da señales. Un sujeto patológico se enlaza amorosamente con una mujer que también tiene conflictos, que necesita de un hombre controlador, quizá por un padre de las mismas características. Por su parte, el hombre busca esas características y ahí se unen, no es casual”, comentó.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Cuando una mujer recibe golpes debe pedir ayuda. Pero el opresor imprime una dominación total con su víctima. Primero la humilla, y luego la va alejando de sus relaciones, por lo que pierde todo tipo de autoestima y queda totalmente sumisa. Hay hombres que llegan a ser controladores y celosos pero la mujer no lo tolera y se van cada uno a su lado”; cerró.