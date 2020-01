Axel Kicillof, NA

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó este martes una conferencia de prensa luego de confirmarse que no podrá pagar el vencimiento de un bono previsto para el 26 de enero, por cerca de 275 millones de dólares.

Kicillof estuvo acompañado con Pablo López, Ministro de Hacienda y Finanzas de Buenos Aires quien aseguró que "el incremento de la deuda en estos años fue notorio".

"Desde que asumimos hemos dado pasos concretos para enfrentar la deuda", agregó al tiempo que aseguró que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

Posteriormente, el Gobernador bonaerense explicó que "existe voluntad de honrar esos compromisos pero no hay capacidad". "Estamos buscando una resolución ordenada", agregó.

"Buscamos soluciones de consenso", dijo el gobernador que agregó que "la carga de la deuda en las condiciones actuales de mercado es insostenible".

A continuación sus frases más destacadas:

"Lo que ocurrió es un capítulo más de cómo se endeudó el país bajo la gestión de Macri".

"Estamos buscando una resolución ordenada. Lo que ocurre es que muy tempranamente, uno de los primeros vencimientos fuertes es de la Provincia de Buenos Aires".

"Esperamos de los acreedores un accionar de buena fe como el nuestro, para que la resolución no sea desordenada. Hemos pedido que se contemple aplazar el vencimiento de capital para más adelante. Esto nos permitiría que la cuestión de la deuda sea tratado como debe ser en su conjunto".

"Lo que vuelve insostenible a la deuda, es el fuerte endeudamiento ocurrido durante el período anterior. Durante los 4 años de esta gestión vencerán 8800 millones de dólares, la gestión pasada tuvo 4500 millones. Solo este año son 3000 millones".