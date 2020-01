Julieta Prandi.

La modelo Julieta Prandi participó del programa de Jorge Rial, Intrusos, ya que está haciendo temporada de verano en Carlos Paz y, como era de esperar, le consultaron sobre el tema del momento, que es el video en el que se ve que arrojan a un cordero a una pileta desde un helicóptero.

El tema causó revuelo a nivel nacional y, sobre todo en las redes sociales, los usuarios mostraron su indignación con el empresario Álvarez Castillo, el dueño de la pileta en la que tiraron al pobre animal.

La modelo opinó sobre el polémico video que circuló en las últimas. "El primer impacto, cuando vi el video, me recordó a la dictadura, a la gente que tiraron en el río. Súper cruel me pareció. Me parece un horror. no hay escrito que lo pueda justificar", opinó.

"A ella la conozco de cuando trabajábamos en la agencia de Ricardo Piñeiro. De hecho, tengo un buen recuerdo haciendo producciones comprometidas en la defensa de los animales. La verdad me sorprendió un poco", advirtió. Tras repudiar el hecho y criticar a todos los que participaron de él, agregó: "Me impactó muchísimo. Me parece repudiable el que lo tira, el que es cómplice, el que se ríe, todos. Eso no es una broma. El hecho está planeado. Calcular la altura, alguien que esté filmando, está todo muy armado y tuviste varios momentos para replantearte la situación".

"Estoy muy bien, disfrutando mucho. Ya se fue la familia, vinieron mis papás, mi hermana y mis hijos a pasar las fiestas y ahora estoy sola. Mis hijos están con el papá, así que ahora estoy descansando un poco. Los extraño mucho; pasamos 15 días hermosos acá", comentó la actriz.

"Se tuvo que levantar la prohibición en diciembre por mi viaje a Carlos Paz. Tuve que ceder ciertas cosas para poder venir a trabajar. Lo lógico era que se vengan los dos meses conmigo, pero tuvimos que acordar el tema de las fiestas y la tenencia compartida. Es un arreglo temporal hasta marzo, que es cuando yo vuelvo".

"Yo no tengo problemacon que él tenga pareja. En este caso, esta persona no puede estar porque está dentro de la causa de violencia familiar. Ella está dentro de los hechos que yo denuncie", agregó. "Lamentablemente tengo que creer en lo que me cuenta Mateo, no tengo otra forma", dijo en referencia a su hijo mayor.