Compra de tecnología

El cepo y el impuesto solidario de 30% complicaron el panorama de compra en el exterior para los argentinos que desean adquirir tecnología.

Ante, los consumidores experimentados prefieren optar por Miami, como el lugar ideal para comprar sus dispositivos.

Allí el valor de una gran cantidad de dispositivos es inferior respecto al que se debería desembolsar en Buenos Aires, aún si el usuario interesado tuviera que pagar un vuelo hasta esa ciudad.

Según el buscador de vuelos Kayak, el valor del ticket promedio más económico a Florida es de unos $ 45.000 en la actualidad, aunque en el mes de marzo –el más económico-, ese valor llega a los $ 40.000.

Para que las ofertas sean más económicas, el usuario deberá comprar con dólares en efectivo o utilizando dólar MEP (el que puede comprarse en la Bolsa) o dólar blue, las ofertas con mejor cotización en la actualidad.

Así, por ejemplo, en el portal Best Buy puede conseguirse un Samsung Galaxy Note 10 desbloqueado y con 256 gigabytes de memoria interna por US$ 699,99.

Si se pasa ese valor a dólar oficial (+30%) alcanza los $56.699; con dólar MEP a $55.838, mientras que por dólar blue, ronda los $ 53.549. En la Argentina, en cambio, el precio de ese mismo equipo alcanza los $ 89.999.

En esa misma línea, una computadora Microsoft, surface Pro 7, con pantalla táctil de 12.3 pulgadas, procesador Intel Core i5 y memoria de 8GB puede conseguirse también por US$ 699,99 (es decir, el mismo valor que el Samsung Galaxy Note 10).

En la Argentina, en tanto, en Mercado Libre una computadora similar Surface Pro 2017, con procesador Intel Core I7, también con 8gb Ram y 256gb de Ssd se ofrece por $ 94.999.

Para los amantes de las videoconsolas, la diferencia no es tan grande: Una PlayStation 4 de 1 terabyte (TB) de memoria puede comprarse en Best Buy por US$ 299.99. Si se pasa ese valor a dólar oficial (+30%) alcanza los $ 24.299; con dólar MEP a $ 23.897, mientras que por dólar blue, ronda los $ 22.949.

En la Argentina, en el sitio de ecommerce Mercado Libre, la misma PlayStation se puede conseguir por $ 29.999.

Por otro lado, un televisor LG con tecnología UHD (Ultra High Definition) de 65 pulgadas se ofrece en Miami por US$ 479,99. Si se pasa ese valor a dólar oficial (+30%) alcanza los $ 38.879; con dólar MEP a $ 38.236, mientras que por dólar blue, ronda los $ 36.719.

En la Argentina, Mercado Libre muestra a un televisor con similares características por una valor de $ 179.995.

Se debe tener en cuenta que por los televisores, a excepción de los celulares y las computadoras, no tienen 0% de arancel al entrar a la Argentina vía Ezeiza. Por lo que se deberá abonar 50% sobre el excedente de la franquicia, actualmente de US$ 500.

En el caso de los televisores más baratos, el usuario no deberá abonar ningún impuesto.