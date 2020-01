El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó hoy a 170 y hay preocupación por nuevos casos detectados en el resto del mundo.

Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, actualizado a las 00.00 hora local (16.00 GMT del miércoles), el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.370, mientras que 124 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta.

Your browser does not support the video element.

El infectólogo Daniel Stamboulian habló con CANAL 26 sobre los cuidados a tener en cuenta ante una amenaza que no tiene freno.

Noticias relacionadas

"El problema es un problema respiratorio severo que debe manejarse como si fuese una infección respiratoria porque no hay vacunas y se debe evaluar a cada paciente", comentó.

"Un supercontagiador es a quién hace responsable de contagiar al resto en mayor medida. A veces uno tiene un cuadro gripal y contagia a todos. Hay que tener presente que es una infección respiratoria y debe manejarse así", explicó.

"Lo más importante es el lavado de mano y usar barbijo si se está en contacto con alguien infectado. Se forman anticuerpos. Es imposible tener una vacuna en tres meses", cerró.