Thalia sufre la enfermedad de Lyme.

La cantante mexicana Thalía desde hace muchos años sufre de Lyme y por primera vez profundizó a corazón abierto en una entrevista cómo la transita y vive a diario.

El Lyme es una enfermedad transmitida por una garrapata, especialmente las de patas negras, que generan fatiga muscular y debilidad en las extremidades. Este padecimiento en la salud también provoca grandes erupciones y cansancio extremo, como también palpitaciones fuertes e incluso puede llegar a despertar una parálisis facial.

"Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. Siento que un colectivo me atropelló y lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida”, reveló en un estremecedor relato la cantante.

Por supuesto no es la primera vez que hace mención al tema, aunque, en esta oportunidad lo profundizó de forma exhaustiva y sin tapujos pese a despertar una conmoción general. "La realidad es que es una enfermedad impredecible. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”, continuó en su crudo descargo.