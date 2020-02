Netflix.

Netflix parece haber escuchado a sus suscriptores respecto a una de sus mayores y más antañas quejas. La plataforma de streaming anunció que ya es posible deshabilitar una de sus características más molestas: el autoplay.

El servicio de streaming implementó en 2014 la opción de deshabilitar la reproducción automática del siguiente episodio de la serie que se está mirando. Y ahora suma esta opción para los preview que se ven mientras se navega por Netflix.

“Para algunos usuarios esta herramienta es útil, y para otros no. Escuchamos el feedback de manera contundente y clara: los usuarios ahora pueden controlar si quieren o no ver la reproducción automática de los avances en Netflix”, comunicó la compañía en Twitter.

Noticias relacionadas

Una de los reclamos más populares sobre esta función provino de Rian Johnson. El director de Star Wars: Los últimos Jedi publicó en 2018: “Juego de consola favorito actual: navegar por Netflix sin activar promociones de reproducción automática”.

Some people find this feature helpful. Others not so much.



We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab