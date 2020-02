Coronavirus, REUTERS.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció el viernes que su país enviará 100 millones de dólares para ayudar a China y a otros países a luchar y combatir la propagación del coronavirus, que causó más de 630 muertos en el gigante asiático.

En un comunicado, Pompeo anunció que los Estados Unidos "está preparado para gastar 100 millones de dólares en asistencia a China y a otros países impactados, tanto directamente como a través de organizaciones multilaterales, para contener y combatir el coronavirus", se lee en el texto.

El titular de Exteriores, además, aseguró que esta semana el Departamento de Estado ayudó a transportar a China casi 17,8 toneladas de material médico, desde máscaras hasta batas o gasas.

Este paquete de ayuda de Washington se produce en un momento dulce en la relación con Pekín después de los estragos de la guerra comercial que enfrenta a los dos países desde 2018, según indicó EFE.

Proud to announce an additional $100M of existing funds to support #China in combating the #coronavirus. This commitment – along w/ hundreds of millions generously donated – demonstrates strong U.S. leadership in response to the outbreak. Together we can have a profound impact.