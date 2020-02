Alberto Fernández, NA.

El presidente Alberto Fernández reiteró que en la Argentina no hay "presos políticos" y aseguró que le "molesta que digan" que hay dirigentes en esa situación.

"Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", advirtió el mandatario nacional.

En medio de la polémica interna del Frente de Todos sobre los presos políticos, Fernández señaló: "Tenemos que ser prudentes porque en el mundo escuchan lo que discutimos acá".

"Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia y el primero que lo hizo fue Alberto Fernández", destacó el jefe de Estado en declaraciones a radio Continental.

Además el mandatario aseguró que no escuchó lo que dijo su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el fin de semana sobre la negociación de la deuda y aclaró que el diálogo con el FMI y los acreedores privados tiene que desarrollarse "con mucho cuidado".

"Con el Fondo estamos empezando a hablar. Yo no sé si Cristina estaba hablando específicamente del Fondo o de los acreedores privados. Porque no escuché lo que dijo Cristina", dijo el jefe de Estado en declaraciones radiales.