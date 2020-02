Argentinos en China.

Un grupo de 18 turistas argentinos estuvo en China entre el pasado 21 y 29 de enero, pasando por una zona muy cercana a la ciudad de Wuhan, foco de la nueva cepa de coronavirus.

Según informó Clarín, al retornar a Argentina, ninguno de ellos fue controlado en los aeropuertos argentinos, a pesar de que portaban con mascarillas.

El 22 de enero la delegación recibió dos fuertes noticias, la del virus, que ya se había cobrado varias vidas y que el Año Nuevo Chino, una de las fiestas más populares del mundo, se había suspendido.

Noticias relacionadas

“Cuando llegamos escuchamos que algo había, pero no se hablaba de una epidemia y nosotros no teníamos acceso a la información”, detalló una de las turistas sobre la experiencia vivida en China y el poco acceso a fuentes informativas, pese a que el virus ya estaba en plena expansión.

Pero lo más sorprendente no fue lo que sucedió en Asia, si no a su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza “me llamó la atención que no nos hicieran ningún control, cuando llegamos a Ezeiza. Yo viajé con barbijo y nadie de la tripulación me preguntó nada. En Neuquén tampoco. No sé si ahora lo estarán haciendo, pero en ese momento, nada”, agregó Pérez sobre los nulos controles al entrar al país el 1 de febrero.

Por recomendación de una cónsul de Shanghai y por propia decisión no mantuvieron contactos por fuera de sus entornos familiares.

Hasta el momento ninguno de los argentinos que viajó a China ha presentado síntomas. Sin embargo, se desconocen las medidas precautorias que habrían tomado cada uno.