Un delincuente con intención de robo subió al Ramal “A” de la Línea 317. En un momento el chofer, accionó el freno de mano y el ladrón cayó al piso. Fue allí que mientras los pasajeros lo reducían, se le escapó un tiro que por fortuna no hirió a nadie.

Según trascendió, tanto el conductor como los pasajeros resultaron ilesos.

Al ladrón se le escapó un tiro que por fortuna no hirió a nadie, informó Elnacionaldematanza.com.ar.

Luego de esta situación los choferes implementaron un paro hasta las 12 de la noche del mismo lunes en todos los recorridos de la empresa La Cabaña.

Un vecino y testigo del hecho, Walter, afirmó que no es la primera vez que suceden hechos como este. "Al colectivo lo robaron acá a tres cuadras y y lo sacaron de recorrdio. Un vecino nuestro lo ató con una soga para deterno; la policía tardó casi 30 minutos en venir", relató.