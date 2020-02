Coronavirus, REUTERS.

El temible avance del coronavirus en Europa, ha despertado el miedo en Bruselas de que se lleve a cabo el primer cierre de fronteras por motivos sanitarios desde la entrada en vigor de la zona Schengen en 1995.

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, expresó: "Estamos siguiendo la situación en Italia muy de cerca" al tiempo que destacó la "rápida reacción de las autoridades y su transparencia en la comunicación”.

“Nos tememos que en los próximos días algún país pueda plantearlo”, opinó sobre el posible cierre de fronteras. Quien podría pedirlo es el Gobierno austriaco a cargo de Sebastian Kurz.

Noticias relacionadas

Kyriakides, opinó: "En un mundo tan interconectado es difícil hacer eso, y más en Europa. No estoy a favor del cierre de fronteras porque no ayuda a combatir la epidemia. Sé que es difícil de explicar a la gente, pero no es tan útil y es inviable", advierte Marc Van Ranst, epidemiólogo del Hospital Universitario de Lovaina, uno de los centros de referencia contra el coronavirus en Bélgica. "La mejor solución es identificar los casos y aislarlos. Es un modo de ganar tiempo para preparar a la población y los hospitales para algo que probablemente llegue".

Rumanía, por ejemplo, ha decretado este domingo la cuarentena obligatoria de 14 días para las personas que lleguen desde las regiones italianas de Lombardía y el Véneto.

Las normas de Schengen permiten que los gobiernos reintroduzcan los controles fronterizos de manera unilateral cuando perciban una amenaza inmediata. La decisión debe ser comunicada ipso facto al resto de Estados miembros y a la Comisión.

Rusia ya ha prohibido la entrada de visitantes chinos y Turquía ha cerrado la frontera con Irán, uno de los países donde ha detectado el virus. En Italia, la extrema derecha liderada por Matteo Salvini también pide el cierre de fronteras con el exterior.



El epidemiólogo belga Van Ranst, ya se cumplen todos los criterios para que el Covid-19 sea declarado pandemia: "Lo hará probablemente la próxima semana. Es una decisión importante y se toman tiempo. En los próximos días y semanas se conocerán nuevos casos, y más países irán tomando medidas similares a las de Italia. Hasta el momento se está intentando aislar, pero eso no frena al virus, solo retrasa su expansión".