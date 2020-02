Claudio Masín, argentino en Roma. Canal 26.

La epidemia mortal de Coronavirus tiene en vilo y en alerta creciente al mundo entero. Los casos de contagio y de muerte aumentan prácticamente minuto a minuto y las autoridades de salud de cada país se ven obligadas a reforzar las medidas de prevención con la finalidad de impedir el avance de la enfermedad.

Este lunes, de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un comunicado indicando que el mundo debe estar preparado para "una pandemia" global. La preocupación tiene sus motivos.

Con este marco, CANAL 26 habló este lunes en ENTREVISTA EXCLUSIVA con un ciudadano argentino que reside en Italia y que relató en primera persona, cómo se vive la psicosis por la epidemia mortal.

Claudio Masín, actor y director argentino, dijo: "La maquinaria de la emergencia nacional está funcionando muy bien".

De todos modos, pese a esa situación, aclaró que "hay una psicosis general, porque hay noticias exageradas y otras que son optimistas".

Testimonio de un argentino en Roma. Canal 26.

El panorama, de todos modos, no es nada alentador. Dijo el ciudadano argentino: "Italia es el tercer país en el mundo con mayor índice de Coronavirus".

Consultado sobre el estado de psicosis de la gente al que se refería, manifestó: "En Roma todavía no hay psicosis, pero en el norte de Italia, sí".

En el mismo sentido, contó que "lo extraño es que acá no se consiguen barbijos".

Testimonio en primera persona sobre epidemia de Coronavirus. Canal 26.

Otro tema que mencionó Masín en CANAL 26 es el de los refugiados, como los libios, que "siguen llegando. Acá faltaron medidas de prevención".

"En las zonas de mayores contagios la gente está aterrorizada", dijo el argentino ante las cámaras de CANAL 26.