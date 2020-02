Aníbal Cruz, ministro de Salud de Bolivia

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que el paciente sospechoso de coronavirus dio negativo en la primera prueba de laboratorio.

"El día de ayer (miércoles) hemos tenido el primer resultado, y este resultado ha salido negativo. Pero al margen de eso indica 'Gen E: no detectado. Gen RDRP: No detectado. Prueba válida para diagnóstico in vitro en conformidad europea: no detectado", informó Cruz en conferencia de prensa.

Añadió además que se hará una segunda prueba, misma que será dada a conocer el viernes. Acotó además que se realizará la clasificación del tipo de patógeno que contrajo el paciente sospechoso.

"En horas de la tarde tendríamos el segundo resultado de reconfirmación; sin embargo, también se está haciendo la clasificación de tipo de germen que tiene el paciente para dar mayor seguridad (del diagnóstico)", añadió.

Este miércoles fue confirmada la existencia un caso sospechoso de coronavirus que habría llegado desde una ciudad de China.

Se trata de una persona de 38 años que viajó a China el 7 de febrero, con escala en Estados Unidos, Corea e India. El mismo retornó al país vecino el 13 del mismo mes.

Dicha persona presentó dos de los cinco síntomas de la neumonía de Wuhan a partir del 23 de febrero. El hecho que llevó a su aislamiento fue su viaje al país asiático.