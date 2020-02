Europa League, Manchester United vs. Club Brujas

El Manchester United reciben al Club Brujas en Old Trafford para seguir en carrera en la UEFA Europa League, ya que se encuentra muy lejos de la cima en la Premier League.

Los Red Devils reciben a los belgas luego del 1 a 1 obtenido en el partido de ida, con el objetivo de acceder a los 8° de final y mantener abierto un frente para poder acceder a la Champions.

Sin embargo no será un encuentro fácil para el United. El subcampeón de Bélgica es un equipo que da la cara en los grandes escenarios y que seguro no será diferente su actuación en Old Trafford, acostumbrado a sucumbir en Europa estas últimas temporadas.