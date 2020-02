Logo de la empresa.

Varias empresas a nivel nacional y global se han visto afectadas severamente por el incontrolable avance del coronavirus y MercadoLibre no es la excepción.

Hace dos semanas llegaba a una capitalización bursátil de u$s 36.540 millones, ahora y al cierre de los mercados locales apenas alcanzaba u$s 30.620 millones lo que equivale un pérdida de casi u$s 6000 millones.

Además hay que añadir que la empresa quintuplicó sus pérdidas con respecto a 2018.

En 2019 facturó u$s 2296,31 millones, un 59% más que sus ingresos del año anterior pero sus costos operativos crecieron de u$s 766,49 millones a u$s 1255,28 millones.

Sus costos de inversiones en desarrollo de producto y tecnología se fueron de u$s 146,27 millones a u$s 223,81 millones; los de ventas y marketing, u$s 482,45 millones a u$s 834 millones y los generales de administración de u$s 137,77 millones a u$s 197,45 millones. Un panorama difícil de cara al futuro para la empresa de Marcos Galperín.