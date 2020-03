Angela Merkel en el momento que intenta saludar al ministro Seehofer y es rechazada.

Podría parecer un gesto grosero, pero fue recibido con risas de todos los presentes. El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, rechazó este lunes darle la mano a la canciller, Angela Merkel, como medida de prevención ante la propagación del coronavirus en Alemania.

Según explica la agencia Reuters, la cifra de personas infectadas había alcanzado en ese momento las 150 desde las 129 del domingo.

Aunque la escena fue chocante, Seehofer estaba predicando con el ejemplo: antes había explicado a los periodistas presentes que había dejado de dar apretones de manos debido al brote vírico.

De ahí que rechazara el saludo de Merkel, que se tomó con humor. Mirá el video.