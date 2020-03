Isabella y Wanda Nara.

En Italia las medidas para prevenir el Coronavirus son extremas y las instituciones permanecen cerradas hasta que logren controlar la epidemia.

La hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi sorprendió a todos al compartir un minuto de videos donde habla sobre el coronavirus, la epidemia que tiene preocupados a todos los ciudadanos del mundo.

Wanda Nara le preguntó a Isabella: “Isi, ¿por qué no tenes colegio?”. La pequeña le contestó rápidamente: “Porque hay un virus que se está comiendo todo”. “¿Tenes miedo?”, interrogó la manager deportiva, quien recibió un tímido sí como respuesta.

“Me lavo las manos con jabón”, dijo. “¿En qué momento? ¿Siempre?”, le respondió Wanda Icardi y la menor contestó: “Sí, siempre”. Mientras tanto, explicó con gestos cómo lo hace; frotó sus manos y sostuvo: “Así debajo del agua”.

La epidemia del coronavirus empezó a fines de diciembre en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, en China. No tardó en expandirse por los países limítrofes y en cuestión de días llegó a Europa y Asia. En las últimas semanas se registraron casos en América.