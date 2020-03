Un hombre de 64 años que había visitado Francia y se encontraba internado en un hospital porteño se convirtió en el primer fallecido en territorio argentino.



El hombre murió en el Hospital Argerich, donde estuvo cinco días internado con un cuadro de "cuadro de insuficiencia respiratoria", hasta que se produjo su deceso. Por el caso, el doctor Claudio Santa María habló con CANAL 26.



Your browser does not support the video element.

"Necesitamos la confirmación del ministerio de Salud. Había 8 confirmados y 26 casos en estudio. El paciente murió por una complicación respiratoria", comentó.

Noticias relacionadas

"Al 80% de la gente el coronavirus le produce una enfermedad leve y sin síntomas, no afecta a menores de 9 años. El otro 20%, tiene una mortalidad del 3 al 4% y de ese 20% el 16% produce neumonías que requieren ser tratadas y el otro 3 y 4% hace complicaciones graves y el paciente fallece por una complicación respiratoria", agregó.

"En los mayores de 50 años la mortalidad sube al 14% si presentan otro tipo de enfermedades e insuficiencia cardíaca", expresó.

"De diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo miles de personas ingresaron al país y algunas pueden estar enfermedas. En ese caso hay recomendaciones para realizar", aseveró.

Your browser does not support the video element.

"La manera de estornudar, lavarse las manos, qué sustancias salen al toser, qué sucede al tocarlas y cómo prevenir; son medidas a tener en cuenta", agregó.

"Es importante que al sentir los síntomas, se llame al médico y no dejar pasar el tiempo", cerró.

Hasta el momento hay otros ocho casos confirmados de la enfermedad surgida en China en el país.