Liverpool vs Atlético Madrid.

Otra jornada de Champions League que se vive por TELECENTRO 4K. Liverpool vs Atlético Madrid salen a la cancha a disputarse seguir adelante en el torneo más importante de Europa.

El encuentro Liverpool vs Atlético Madrid se juega este miércoles 11 de marzo a las 17 horas, transmite ESPN y lo podés ver en TELECENTRO 4K.

El equipo del Diego "Cholo" Simeone llega con ventaja al partido de vuelta, en Madrid el Colchonero se impuso por 1-0 y en Anfield buscará sellar la clasificación.

El partido se emite por CANAL 4000 y no podés perdertelo. Un encuentro en Alta Definición, que podés seguir minuto a minuto.