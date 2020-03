Coronavirus, REUTERS.

La propagación del coronavirus está teniendo su mayor impacto económico entre los principales actores del turismo: las aerolíneas, la hotelería y las agencias de viajes.

Ya son muchos los hoteles que debieron anular reservas y las compañías aéreas que están flexibilizando su política de reprogramación y, en algunos casos, cancelando vuelos particularmente hacia los destinos más complicados como China e Italia.

Sólo un mes antes de la Pascua, una de las fiestas más concurridas del calendario europeo, la propietaria del Hotel San Samuele, en el corazón de Venecia, tiene más del 80% de sus reservas canceladas, sin esperanzas de que se reactiven en un futuro próximo. Aunque el coronavirus surgió en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado, el patógeno se ha extendido por el mundo.

Italia es el país más afectado de Europa, preparándose para el cierre de escuelas, cines y teatros tras la muerte de más de 100 personas y que los casos confirmados superaran los 3.000.

El sector hotelero de España, por ejemplo, ha sufrido la cancelación de una de cada cuatro reservas entre el 24 de febrero y el 31 de marzo como consecuencia de la crisis del coronavirus. El presidente de Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García, reconoce que “la situación es complicada” y augura que se agravará en los próximos días. “Nos tememos que el porcentaje de cancelaciones aumentará”, confiesa García.

El sector hotelero no es el único perjudicado, el impacto económico sobre el negocio aéreo sólo está medido a nivel global.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimó las pérdidas de ingresos de las compañías entre US$ 63.000 millones, si la propagación del virus logra controlarse y de hasta 113.000 millones si el coronavirus sigue extendiéndose. Marcelo Marchetti referente del sector dentro de la Federación de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt), señala que “la caída es importante” porque esa flexibilidad que están teniendo las empresas en cuanto a la posibilidad de hacer cambios de pasajes sin penalidades, entre otras medidas, está siendo absorbida por las aerolíneas”.