El martes por la noche chocó un colectivo y un camiónen Moreno. El saldo fue de dos víctimas fatales y cerca de una veintena de heridos, precisó personal de Emergencias en el lugar.



Ocurrió cerca de las 22:30, en la Ruta Provincial 24 y la calle Araucanos. El interno 1205 de la línea 365 viajaba completo y se dirigía a la ciudad de Luján. El vehículo de mayor porte, proveniente de Bahía Blanca, transportaba papas y tenía como destino el mercado de José C. Paz.



El interno 1205 de la línea 365 estaba lleno y se dirigía a a Luján. El camión, proveniente de Bahía Blanca, transportaba papas y tenía como destino el mercado de José C. Paz.

Your browser does not support the video element.

Sin embargo, en cercanías del barrio El Vergel, los vehículos chocaron de frente, dejando destrozadas sus partes delanteras.



Según el primer balance, dos personas perdieron la vida: el conductor del camión y una pasajera del colectivo.

Noticias relacionadas

​Además, el chofer de la línea 365 sufrió la amputación de una pierna.



Los 18 heridos fueron trasladados a los hospitales de José C. Paz, Moreno y General Rodríguez. Una nena de 2 años fue atendida en el Hospital Posadas.