Cruceros.

Las líneas de cruceros y los consejeros de viajes, sin embargo, argumentan que la advertencia no toma en cuenta la realidad. El martes la Sociedad Americana de Consejeros de Viajes (ASTA), testificará ante un comité de la Cámara.

Vicky García, copropietaria de la compañía del sur de la Florida Cruise Planners, señaló que la mayor parte de los pasajeros de cruceros y de barcos no se han visto directamente afectados, y los viajes siguen siendo una viable opción de vacaciones para personas saludables, mientras que se cumplan y obedezcan los protocolos de higiene.

“Las líneas de cruceros han estado implementando reglamentos estrictos al tiempo que están trabajando de forma estrecha con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)”, dijo García en un correo electrónico. “La salud, la seguridad y la comodidad de los pasajeros y de los tripulantes continúa siendo su máxima prioridad. Hay cientos de barcos y miles de pasajeros por todo el mundo que han viajado recientemente sin contraer el COVID-19, y aunque los pasajeros saludables son un caso aparte, hemos visto que muchos amantes de los cruceros todavía quieren viajar, siempre manteniendo un buen nivel de higiene”.

Noticias relacionadas

La interrogante que tiene el público es qué hacer. A continuación, las respuestas a preguntas que hacen frecuentemente los viajeros que piensan viajar desde puertos de la Florida como PortMiami y PortEverglades. La situación puede cambiar, de modo que se debe estar atento a las últimas noticias.

En su portal, American Airlines, la aerolínea más grande de Miami, dijo que no estará cobrando para tarifas no reembolsables para los vuelos reservados entre el 1ro. y el 31 de marzo. Además, devolverá el dinero de los vuelos que se hayan cancelado. Jetblue colgó en su portal que no estará cobrando para nuevas reservaciones desde el 6 al 31 de marzo.

¿Debo aislarme si regreso al país del extranjero?

Depende del país de dónde venga. El lunes, funcionarios de la Florida revisaron algunos reglamentos donde se decía que todos los pasajeros que vuelven del extranjero deberán someterse a una auto cuarentena de dos semanas, lo que dejaría a los turistas encerrados en habitaciones de hotel en vez de quedarse en barcos o visitando los distintos lugares. En la actualidad, esos reglamentos se aplican únicamente a los visitantes que llegan de zonas de emergencia de Nivel 3, como son Italia, China, Corea del Sur e Irán.

¿Me cubrirá el viaje mi seguro de viajes si lo cancelo?

Ello depende de sus reglamentos específicos, y de cuándo lo reservó. Muchas compañías de seguro de viajes no aceptan el coronavirus como una razón de peso para cancelar un viaje después del 21 de enero, cuando Estados Unidos anunció el primer caso en el país, dijo Julie Loffredi, gerente de relaciones de prensa de la firma Insuremytrip.com, que vende seguros para unas 30 compañías.

Una compañía grande, Allianz Global Assistance, decidió hacer menos rígidas algunos de sus reglas y respetan las reclamaciones por emergencias médicas de clientes que se contagiaron con el COVID-19 cuando viajaban, para atender las cancelaciones de viajes y reclamaciones de interrupción para clientes que se enfermaron con el Covid-19 antes o durante sus viajes, y también dar cobertura no reembolsable de viajes si los pasajeros compraron el seguro antes del 22 de enero de 2020 para viajes que incluían escalas en China, Corea del Sur, o las regiones italianas de Lombardia y Venecia, cuyos viajes comenzaran antes del 1ro. de abril de 2020.

¿Qué debo hacer si tengo una reservación para un crucero en los próximos 30 días?

Respuesta: Carnival Corp., Royal Caribbean y otras líneas de cruceros han implementado minuciosos protocolos de revisión para todo el que aborda sus barcos. A los pasajeros y a la tripulación se les pregunta si han viajado a países gravemente afectados o si han estado en contacto con personas afectadas con el COVID-19. También se les examinará para ver si tienen fiebre. Los que no aprueben las pruebas se les puede negar que suban a bordo, de modo que las líneas de cruceros le piden a los pasajeros que revisen los protocolos de sus portales para de este modo estar seguros que cumplen con todos los requisitos. Según Royal Caribbean, a los pasajeros que se no se les permita abordar serán compensados.