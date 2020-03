Gloria Gaynor creó el lavado de las manos al ritmo de su canción.



La cantante estadounidense Gloria Gaynor hizo un video recordar uno de los puntos más importantes a la hora de combatir el coronavirus: lavarse las manos, y lo hizo al ritmo de su canción más famosa “I Will Survive”.

A través de la plataforma de videos TikTok, la cantante de 70 años grabó un video en su baño, con la famosa canción disco de fondo y se mostró lavándose las manos.

Mientras canta se pone jabón en la mano izquierda y se humedece ambas manos. Y lo hace bailando y acompañándolo con un lip sync. Esta acción fue aplaudida a lo largo de las redes sociales en donde aplaudieron la iniciativa de la también productora para poder ser más higiénicos y divertirse en el proceso. Algunas personas incluso lo recrearon y Gaynor retuiteó los videos que más le gustaron.

“Sobreviviré al #coronavirus uno: 20 segundos de lavado de manos a la vez. ¡Espuma responsablemente! @gloriagaynor #iwillsurvivechallenge”, escribió la cuenta oficial de Billboard, en donde aparece Chelsea Briggs, una de sus presentadoras en un baño público.

“Me encanta que incluso el equipo de la revista @billboard está siguiendo el reto de lavarse las manos #IWillSurviveChallenge en TikTok, ¡ayudando a alentar a las personas a lavarse las manos durante 20 segundos para ayudar a todos a mantenerse seguros y saludables!”, escribió Gaynor en su red social.

En su publicación original, la cantante mencionó a la actriz Teala Dunn, pues la joven subió un video el pasado miércoles en donde les pide a todas las personas que si presentan síntomas de la enfermedad, que se queden en casa. Mientras que los que aún no se han enfermado, eviten hacerlo con higiene básica.