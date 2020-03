Coronavirus y educación

El coronavirus continúa sumando casos en nuestro país y se tomaron medidas para intentar frenar el contagio en la Argentina.

Ante esto, Jujuy y Misiones decidieron suspender el ciclo escolar, mientras que en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lineamientos nacionales, las clases se interrumpirán en las instituciones donde se detecten casos.

"La recomendación oficial es no suspender las clases, pero seguimos las indicaciones del Comité Interministerial de Seguimiento de la Evolución del Coronavirus en el país", indicó Nicolás Trotta, que conduce la cartera educativa. "Esta decisión puede cambiar en 48 o 72 horas. La política preventiva es una cuestión del día a día", agregó en declaraciones a radio La Red.

¿Qué se tiene en cuenta para recomendar o no el cierre temporario de las aulas?

"No hay un indicador específico que permita definir cuándo hay que suspender las clases . Son un conjunto de criterios de acuerdo con el avance de un virus que aún no conocemos lo suficiente", dijo Roberto Chuit, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina.

"Lo que se está tratando de hacer con las medidas que están adoptando es disminuir al máximo posible el número de casos y frenar la diseminación de este nuevo coronavirus. Un país entero en cuarentena o ciudades aisladas son medidas que parecerían extremas, pero son necesarias porque no hay un tratamiento para esta enfermedad y los que se están probando no estarían mostrando tener una perspectiva importante", aseguró.

En las recomendaciones para la toma de decisiones los epidemiólogos no solo tienen en cuenta la cantidad de casos, sino si se trata de infecciones en personas que viajaron o no a áreas de riesgo con circulación viral activa o si tuvieron o no un contacto estrecho con esos viajeros. Estas definiciones importan para definir cuándo el virus está circulando entre la población. Por ahora, en el país, los casos no importados confirmados son personas que tuvieron contacto con los afectados que habían contraído la infección durante un viaje a Europa, Asia o Estados Unidos.

La especialista agregó que, para manejar una contingencia, como es una pandemia, "el análisis profundo de la información epidemiológica intenta disminuir la brecha entre la realidad y la incertidumbre que se generan en estas situaciones de manera tal que la toma de decisiones sea de la forma más certera posible".