Tras el choque, fueron aislados.

Cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad fueron aislados y se encuentran en cuarentena en sus domicilios luego de intervenir en un choque en el barrio porteño de Villa del Parque, en el cual resultó herido un conductor de Uber, que estaba descompuesto tras haber trasladado ayer a una mujer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que presentaba síntomas de haber contraído coronavirus.





Fuentes policiales aseguraron que todo comenzó esta mañana tras un choque entre un auto Volkswagen Gol Trend y una camioneta Mercedes Benz Sprinter en la esquina de avenida Nazca y Lascano, en el mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual resultaron varias personas heridas.

Por el accidente, intervinieron un inspector y tres oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes realizaron las primeras actuaciones en el lugar.





Fue entonces que el conductor del Gol, que trabajaba como chofer de la aplicación Uber, le manifestó a los efectivos que estaba descompuesto y que ayer había trasladado en su vehículo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a una mujer con síntomas de haberse contagiado de coronavirus.





Por este motivo, se activó el protocolo correspondiente por posible caso de Covid-19 y se montó un perímetro en el lugar del accidente en el cual solo podían acceder agentes con los trajes requeridos.

En tanto, los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que arribaron al lugar le colocaron un cuello ortopédico al conductor herido, quien debió permanecer unos minutos en el asiento del rodado mientras se realizaban los trabajos pertinentes.





Finalmente, al herido, que presentaba politraumatismos, también le colocaron el traje especial y fue llevado por los agentes en camilla hacia la ambulancia, en la cual fue trasladado al hospital Álvarez del barrio porteño de Flores.





En el mencionado centro de salud se iban a practicar los estudios correspondientes para determinar si el paciente había contraído el coronavirus, añadieron las fuentes.





Por su parte, los cuatro policías que participaron del operativo fueron aislados y llevados a sus respectivos domicilios para cumplir con la cuarentena prevista, mientras se espera el resultado que confirme el diagnóstico del chofer de Uber.