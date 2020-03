Mirtha y Lanata.

Mirtha Legrand recibió a Jorge Lanata en su segundo programa donde el centro de la conversación fue el avance imparable del coronavirus en el mundo.

Lanata sacó de uno de los bolsillos de su saco un centímetro de modista y midió si efectivamente estaba sentado a más de un metro que es lo que recomiendan para evitar contagios. Después de chequear la distancia comprobó que era la pedida. Mirtha primero se mostró sorprendida pero después lanzó una carcajada. Nadie esperaba que el invitado tomara esta “medida” de todas las medidas que se piden para evitar el contagio.

Mirtha se mostró visiblemente preocupada por la enfermedad y contó que tanto a ella como a todos los integrantes de su equipo les tomaron la fiebre apenas entraron al canal. También pidió alcohol en gel para higienizar sus manos y lo usó ante las cámaras.

“Cuando uno está asustado, la enfermedad lo ataca más. Yo tengo miedo pero me sobrepongo a las cosas. Nosotros creemos que somos indestructibles pero somos vulnerables. Se está sobreactuando un poco. Acá la gente entró a vaciar los supermercados, estamos un poco locos”, dijo Lanata.

“Por una vez seamos disciplinados los argentinos y cumplamos con todo lo que sugieren, por lo menos al principio. Son catorce días (la cuarentena). Hay que ponerse las pilas, obedecer y no hacerse el piola diciendo ‘yo hago lo que quiero’. No, esta vez no hay que actuar individualmente”, comentó Mirtha.

Los casos confirmados son de 45 en todo el país-, y aunque la situación no está descontrolada -al punto que incluso algunos de los infectólogos del comité de expertos convocado por el Ministerio de Salud consideraba que se podía esperar un tiempo más.