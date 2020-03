Cuidados a tener en cuenta.

Un video que enseña a los niños la importancia de lavarse las manos se volvió viral en el mundo en medio de la pandemia por el coronavirus. Sólo hace falta un plato lleno de “virus” y un poco de jabón para replicar el experimento en casa y que los más pequeños del hogar aprendan la medidas de higiene fundamental para combatir el Covid- 19 y otras enfermedades.

El lavado de manos se recomiendan a todos, incluso a los más pequeños, se tapen la boca al toser o estornudar con ropa o con el codo; se mantenga la distancia social, de un metro o más, y que se laven las manos de forma recurrente, llegando a situar el tiempo de este acto hasta en un minuto.

Las imágenes, en las que se puede observar cómo se disuelve la suciedad cuando tienes jabón en un dedo, dan la vuelta al mundo y se han reproducido en varios idiomas.

Para esto se necesita un plato con restos de virus y jabón, aunque se usa pimienta para que sea más claro. Se trata de un experimento didáctico e ilustrativo y, sobre todo visual, para que los niños aprendan lo esencial que es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

El video fue difundido a través de las redes sociales y logró cosechar miles de reproducciones. Se trata de un experimento casero, súper ingenioso e ilustrativo para enseñarle a los chicos como tiene que lavarse las manos.