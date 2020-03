Jerome Powell, el titular de la Fed REUTERS.

La Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos redujo este domingo un punto la tasa de interés de su política monetaria, desde el 1 y 1,25% a 10 años hasta el 0 y 0,25%, una tasa inédita desde la crisis de 2008, para evitar el derrumbe de la actividad económica ante la crisis desatada por la expansión mundial del coronavirus.

A su vez, prometió inyectar liquidez por US$ 700.000 millones en el mercado a través de la adquisición de US$ 500.000 millones en títulos de la deuda nacional y US$ 200.000 millones de bonos de créditos hipotecarios .

El paquete de medidas será acompañado por la reducción a cero de los encajes, el dinero que deben tener en resguardo los bancos, para dotar a las entidades de liquidez para que puedan dar créditos a sus clientes.

Las tasas se mantendrán en ese rango de entre el 0,25% y 0% "hasta que esté seguro de que la economía ha resistido los recientes acontecimientos y está en camino de alcanzar sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios", dijo el Comité Federal de Mercado Abierto a través de un comunicado.

La decisión fue adoptada casi por unanimidad por el directorio de la FED, ya que uno de sus integrantes se opuso, con el objetivo de hacer frente al shock recesivo sobre la actividad económica que implicó en los últimos días la expansión del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo.

"La Reserva Federal está preparada para utilizar su gama completa de herramientas para apoyar el flujo de crédito a los hogares y las empresas y, por lo tanto, promover sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios", dijo la entidad a cargo de Jerome Powell.

La reunión para definir la nueva tasa de interés estaba programada para el martes y miércoles que viene, pero fue adelantada tras el colapso de los mercados bursátiles de todo el mundo, que registraron pérdidas superiores al 20% tras la noticia de una caída del precio del petroleo y el freno en la actividad ante las medidas para frenar el avance del Covid-19.

"La Fed no puede combatir una crisis de salud pública, pero pueden proporcionar una mano útil cuando la crisis disminuye", dijo a la agencia Bloomberg Neil Dutta, jefe de investigación económica de Estados Unidos en Renaissance Macro Research LLC.

La decisión de bajar un punto la tasa de interés se suma a la adoptada hace menos de dos semanas, cuando había reducido medio punto porcentual las tasas en un movimiento de emergencia que no logró tranquilizar a los mercados.