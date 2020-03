Alberto Fernández en conferencia.

Tras una extensa jornada de discusión en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas para intentar minimizar la circulación del coronavirus en el país.



A partir del estudio de las experiencias mundiales, el Gobierno Nacional optó por realizar un paquete de medidas de distanciamiento social para reducir el contagio y salvar vidas.

1.SUSPENSIÓN DE CLASES POR 14 DÍAS

Se suspenden las clases por 14 días pero no se cierran las escuelas. Se reemplazarán los comedores por entregas de viandas. Se trabajará en actividades de educación a distancia.

2. PROHIBICIÓN DEL INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL



DE PERSONAS EXTRANJERAS NO RESIDENTES POR EL PLAZO DE 15 DÍAS

Esto decisión minimizará la posibilidad de ingreso y la propagación del virus al interior de nuestra región. Estaremos colaborando con las autoridades de los países vecinos en intercambio de información clave para lograr el objetivo en común. Además, hemos detectado personas que descienden de un avión de zonas de riesgo en un país vecino e intentan ingresar al nuestro por la frontera.

3. LICENCIA LABORAL PARA LOS MAYORES DE 60 AÑOS, EMBARZADAS Y MENORES DE 60 AÑOS CON CONDICIONES DE RIESGO

Con la finalidad de proteger a quienes sean considerada población de riesgo, vamos a permitir licencia laboral. En caso de que su trabajo resulte esencial, vamos a instrumentar medidas para reducir el riesgo.

4. CANCELACIÓN DE AGLOMERACIONES Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES

Se van a cancelar todas las formas de aglomeración, sean deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo. También se van a suspender actividades no esenciales. Así podremos reducir el contacto y que la transmisión sea lo menor posible.