Coronavirus en el mundo. Reuters.

La pandemia global del COVID-19, más conocido como Coronavirus, sigue avanzando en todas partes del mundo y generando psicosis generalizada, por obvias razones. Las cifras de contagios y muertes sigue aumento casi minuto a minuto.

Con este marco, los cuidados de la salud a nivel mundial se extreman, y con esto, también las pruebas respecto de la mortal enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud ha enviado casi 1,5 millones de nuevas pruebas de coronavirus a 120 países, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa el lunes.

Noticias relacionadas

“Estamos trabajando con las empresas para aumentar la disponibilidad de pruebas para los más necesitados”, dijo Ghebreyesus durante la sesión informativa.

“La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para hacer eso debes hacer pruebas y aislar. No puedes combatir un incendio con los ojos vendados y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado”, dijo Ghebreyesus.

“Tenemos un mensaje simple para todos los países: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas”, manifestó.