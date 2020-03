Conferencia de Moroni, NA.

Durante la noche de este lunes 16 de marzo, el Ministro de Trabajo Claudio Moroni ofreció una conferencia de prensa en sede de Gobierno para hacer nuevos anuncios referidos a la prevención contra el avance del Coronavirus en la Argentina.

En ese contexto se estableció la modalidad de trabajo a distancia, y dar licencia de trabajo a los mayores de 60 años de edad, mujeres embarazadas y todos aquellos empleados con afecciones crónicas de salud.

Estas medidas no implican riesgo alguno respecto de sus puestos de trabajo para quienes están contemplados en los anuncios del Gobierno.

Así mismo, se informó que esto no conlleva tampoco quita alguna de los haberes a ser percibidos, dadas las complicadas circunstancias por las que se atraviesa debido a la pandemia de COVID-19.

Los anuncios de esta noche tienen alcance para personal de la Administración pública y también de la privada.

Conferencia del Ministro de Trabajo. Canal 26.

El funcionario incluyó en este beneficio a los padres que deban cuidar a sus hijos que no asistan a clases y puedan justificar que no tienen con quién dejarlos. También aclaró que la medida no alcanza a los trabajadores de la salud considerados indispensables par realizar su tarea.

“Se los dispensa de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60 años, la situación puede cambiar si es personal esencial y se requiere su presencia para que la empresa siga adelante”, aclaró el funcionario, al tiempo que remarcó: “Las embarazadas y los afectados por enfermedades crónicas nunca pueden ser trabajadores esenciales”.