Mario Meoni, ministro de Transporte

El Gobierno nacional anunció que desde el jueves que viene a la medianoche y hasta el miércoles 25 de este mes se suspenderá todo el transporte de media y larga distancia de cabotaje.

El anuncio lo realizó el Ministro de Transporte, Mario Meoni, quien además adelantó que habrá controles en colectivos, subtes y trenes urbanos para que la gente solo viaje sentada.

"Desde el jueves, micros y trenes del área metropolitana solo podrán transportar pasajeros sentados. No van a poder llevar a nadie que esté parado", explicó el ministro.

"Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo", dijo Meoni en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

"No estamos en una situación para estar haciendo turismo", aseguró.