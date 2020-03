Prueba de vacuna.

Pekín dio luz verde a investigadores de la Academia Militar de Ciencias Médicas, afiliada al Ejército Popular de Liberación de China, para hacer los primeros ensayos clínicos en humanos de una vacuna experimental contra el coronavirus, informó este martes el Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista chino.

La primera fase de pruebas de la posible vacuna contra el coronavirus comienza esta semana.

A fecha de hoy, en el mundo se han registrado más de 194.000 casos del nuevo coronavirus y más de 8.000 muertes, de acuerdo con los datos del Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (EE.UU.).

Tras el inicio de la primera fase de ensayo clínico de la vacuna experimental contra el SARS-CoV-2, se han publicado varias imágenes de las personas que se sometieron a estas pruebas, así como el procedimiento que llevaron a cabo los especialistas en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en EE.UU.

China avanza con la vacuna.

Las personas que recibieron la vacuna experimental, llamada mRNA-1273, pertenecen a un grupo de voluntarios de entre 18 y 55 años. "Todos nos sentimos muy indefensos. Esta es una oportunidad increíble para hacer algo", afirmó a AP Jennifer Haller, de 43 años.

Tres participantes aseguraron que el dolor de la inyección no superó el malestar que puedo ocasionar una vacuna común contra la gripe de temporada. No obstante, algunos voluntarios recibirán dosis más altas que otros para evaluar la cantidad correcta que se debería suministrar en el futuro.

Paciente durante las primeras pruebas.