Pastor Giménez.

El Pastor 'Giménez' fue escrachado en redes sociales por "estafar" a los fieles al venderles alcohol en gel, producto muy utilizado durante las últimas semanas frente a la pandemia de coronavirus, a precios muy altos.

Este martes se conoció un video donde el conocido y mediático pastor Giménez de la iglesia evangélica donde ofrece a sus fieles un alcohol en gel que cura a las personas.

En la cuenta del programa de televisión que conduce Jorge Rial, Intrusos, publicaron un fragmento de un video del pastor donde ofrece solo doce frascos con este gel sanador.

“El pastor me va a proveer de alcohol en gel, con nardo puro. ¿Qué voy a poner en tu mano? Alcohol en gel con nardo puro. Hermano, vas a estar listo para vencer la crisis, el coronavirus y a la misma muerte”, comienza diciendo Giménez.

“Me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel en las manos de todos ustedes. Pero tengo solo 12 de estos (frascos). Yo quiero que con esos 12 representes a tu familia, a tu barrio, a los que puedan hacer un pacto. Nos tienen que ayudar”, continúa. “Si venís acá, es porque vas a dar mil pesos, así que no te apures”, completa.