Todas las líneas de trenes del área metropolitana funcionan a partir de hoy con un esquema especial, con paradas sólo en las cabeceras y algunas estaciones, al igual que la red de subtes de la ciudad de Buenos Aires, en tanto en el área metropolitana fue reforzada la circulación de colectivos, donde rige la obligación de sólo llevar pasajeros sentados, al igual que en el resto del transporte público.





Trenes



En la Línea Sarmiento, el servicio Once-Moreno funciona deteniéndose únicamente en las estaciones Once, Liniers, Morón, Merlo y Moreno.





En la San Martín, el servicio Retiro-Pilar se detiene únicamente en las estaciones Retiro, Palermo, Sáenz Peña, Caseros, Hurlingham, José C. Paz y Pilar.





A su vez, la Línea Roca solamente tiene paradas en algunas estaciones según su ramal.





En el que se dirige a Alejandro Korn hay paradas en las estaciones Constitución, Temperley, Longchamps, Glew, Guernica y A. Korn; en el de Ezeiza en Constitución, Lanús, Lomas de Zamora, Temperley, Llavallol, Monte Grande y Ezeiza.

En el ramal la Plata los trenes paran en Constitución, Berazategui, Plátanos, Hudson, Villa Elisa y La Plata.





En el ramal Bosques vía Quilmes, se detiene en Constitución, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Ranelagh y Bosques y en el Bosques vía Temperley paran en Constitución, Lomas de Zamora, Claypole, Ardigó, Florencio Varela y Bosques.





En la línea Mitre, ramal Tigre, sólo se detiene en Retiro, Rivadavia, Martínez, San Isidro, Victoria, Carupá y Tigre; y en el ramal José León Suárez, lo hace en Retiro, Ministro Carranza, General Urquiza, San Martín, Villa Ballester y José León Suárez.



En tanto el ramal Bartolomé Mitre frena en Retiro, Ministro Carranza, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo y Bartolomé Mitre.





Trenes Argentinos indicó que “ante cualquier duda o consulta el pasajero puede comunicarse con el 0800-222-TREN (8736) o ingresar en www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos”.





Colectivos



Ante esta situación, el ministerio de Transporte de la Nación dispuso un esquema de refuerzos de colectivos.





Las líneas que se reforzarán son: en cercanías al ferrocarril Sarmiento: 1, 2, 8, 88, 96, 99, 136, 153, 163, 166, 172 y 182, en cercanías al ferrocarril Roca: 10, 17, 22, 24, 45, 51, 79, 98, 129, 148, 154 y 195; en cercanías al ferrocarril San Martín: 53, 108, 109, 111, 123, 140, 161, 176 y 182; en cercanías al ferrocarril Mitre: 15, 29, 57, 60, 78, 87, 107, 114, 127, 130, 161, 168, 169 y 176 y en cercanías al ferrocarril Urquiza: 53, 78, 87, 105, 123, 161, 176 y 182.





En tanto, los subtes de todas las líneas paran a partir de hoy en las cabeceras y en las estaciones que permiten las combinaciones, y al igual que en el resto del transporte público sólo pueden viajar pasajeros sentados, informó la empresa concesionaria Metrovías.





Subte



La Línea A para entonces en Perú (está cerrada Plaza de Mayo), Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito.





La línea B frena en Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacroze y Juan M. Rosas.





La línea C, en Retiro, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Independencia y Constitución.





La línea D, en Catedral, 9 de julio, Medicina, Pueyrredón, Palermo, Carranza, Juramento y Congreso de Tucumán.





La E, Retiro, Correo Central, Independencia, Jujuy, Av. La Plata y Plaza de los Virreyes, y la H en Facultad de Derecho, Santa Fe (Carlos Jauregui), Corrientes, Once (30 de diciembre), Humberto 1º, Caseros y Hospitales.





La empresa también informó que las medidas rigen también para la línea Urquiza que de acuerdo al protocolo de prevención contra el coronavirus presta servicio entre las siguientes estaciones: General Lemos, Rubén Darío, Martin Coronado, Bosch, Lynch y Federico Lacroze.





En tanto, el Ministerio de Transporte de la Nación, ante las restricciones en las paradas de los trenes metropolitanos, dispuso el refuerzo de las líneas de colectivos que operan en las áreas de influencia de los ferrocarriles Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre y Urquiza.





Todas estas medidas regirán desde hoy hasta el 31 de marzo, plazo en el que, por disposición del Gobierno nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) controlará que los colectivos circulen únicamente con la capacidad de asientos completa, para mantener el distanciamiento social dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación a fin de prevenir el contagio del Covid-19, según se informó.