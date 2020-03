Tripulantes de Aerolíneas destinados a la repatriación fueron maltratados por pasajeros.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas para repatriar a los ciudadanos del país, que se encuentran las zonas de riesgo por el coronavirus, comenzaron el pasado martes 17 de marzo. Los mismos se aseguraron que los pasajeros regresen a sus hogares.

En las últimas horas se registraron diferentes incidentes entre los pasajeros y la tripulación voluntaria que viajó para traerlos de regreso. Tal es el caso de este video que se hizo viral. Al comienzo de la filmación se escucha decir a una de las personas: “prendan el aire acondicionado”. “Ya está prendido el aire, por favor les pido un poco de calma”, sostiene una azafata del vuelo.

Al mismo tiempo, una mujer pide bajar “cuanto antes” del avión. En ese instante, el personal explica que hay algunos pasajeros con coronavirus y pide nuevamente “calma” ante esta situación.

Noticias relacionadas

Asimismo, otra de las situaciones que habría generado malestar entre las personas sería que la tripulación viajara en Primera Clase. No obstante, por disposición sanitaria y para evitar el contacto cercano, el personal debió atenerse a esa medida.